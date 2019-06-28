Son Dakika Haberleri: Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları başladı
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Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları başladı

1 saat önce

Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları başladıHATAY - Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde tören düzenlendi.

Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları başladı
HATAY - Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde tören düzenlendi.
St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı nedeniyle Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Beyrut Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyel'in yönettiği ayinde dualar okundu. Hristiyan vatandaşlar dilekte bulunurken, ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi.
Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları başladı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:26 Kaynak: İHA
Antakya, Hatay, Aziz Petrus, Genel
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