Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları başladı
1 saat önce
Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları başladıHATAY - Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde tören düzenlendi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:26 Kaynak: İHA
'da "St. Pierre Aziz Petrus
ve Pavlus Bayramı" kutlamaları başladı
HATAY - Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları kapsamında Antakya
Ortodoks Kilisesi'nde tören düzenlendi.
St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı nedeniyle Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Beyrut
Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyel'in yönettiği ayinde dualar okundu. Hristiyan vatandaşlar dilekte bulunurken, ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi.
Fenomen Orkun Işıtmak, Nusret'in yaptığı altın etin detaylarını anlattı
Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Toplantılara katılıyorum, Babacan sözcü olacak
Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek