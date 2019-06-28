Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus bayramı kutlamaları başladı
40 dakika önce
Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus bayramı kutlamaları başladıHATAY'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları başladı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:05 Kaynak: DHA
'da St. Pierre Aziz Petrus
ve Pavlus bayramı kutlamaları başladı
HATAY'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları başladı. Antakya
Ortodoks Kilisesi'nde St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında ayin düzenlendi. Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Konstantine Kayyel'in yönettiği ayinde Hristiyanlar dualar ederek, mum yakıp, dilekte bulundu. Kilise bahçesinde düzenlenen kokteyl ile son bulan ayin sırasında Hatay Emniyet Müdürlüğü
, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.
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