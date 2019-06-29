Son Dakika Haberleri: Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus bayramı kutlamaları başladı
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Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus bayramı kutlamaları başladı

1 saat önce

HATAY'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları başladı.

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus bayramı kutlamaları başladı, System.String[]
HATAY'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları başladı. 
Antakya Ortodoks Kilisesi'nde St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında ayin düzenlendi. Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Konstantine Kayyel'in yönettiği ayinde Hristiyanlar dualar ederek, mum yakıp, dilekte bulundu. Kilise bahçesinde düzenlenen kokteyl ile son bulan ayin sırasında Hatay  Emniyet Müdürlüğü, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:42 Kaynak: DHA
Antakya, Hatay, Aziz Petrus, Güncel
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