Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus bayramı kutlamaları başladı
1 saat önce
HATAY'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları başladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:42 Kaynak: DHA
HATAY'da St. Pierre Aziz Petrus
ve Pavlus Bayramı kutlamaları başladı. Antakya
Ortodoks Kilisesi'nde St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında ayin düzenlendi. Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Konstantine Kayyel'in yönettiği ayinde Hristiyanlar dualar ederek, mum yakıp, dilekte bulundu. Kilise bahçesinde düzenlenen kokteyl ile son bulan ayin sırasında Hatay Emniyet Müdürlüğü
, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.
- Hatay
Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı
Canan Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti Lideri Akşener'e destek: Kadınlardan daha çok korkuyorlar
THY Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden İlker Aycı seçildi.
Otomobille hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı