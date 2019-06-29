Son Dakika Haberleri: Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlandı
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Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlandı

1 saat önce

Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlandı St. Pierre Kilisesi'nde Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandıHATAY - Dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi'nde Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında ayin düzenlendi.

Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlandı
St. Pierre Kilisesi'nde Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı
HATAY - Dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi'nde Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında ayin düzenlendi.
Hatay'da bulunan St. Pierre'deki ayini Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören de Dünya barışı için dua eden Monsenyör Paolo Bizzeti, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verdi. İlahilerin okunduğu, duaların edildiği ayin sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek bölünerek yenildi.
Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, bayramın dünyaya huzur getirmesini dileyerek "bilindiği gibi her sene 28-29 Haziran tarihlerinde Antakya Kilisesi'nin kurucuları olan Aziz Petrus ve Pavlus bayramını idrak etmekteyiz. Bu bayramın başta ülkemize ve bütün dünyaya sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum" dedi.
Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:57 Kaynak: İHA
Huzur, Antakya, Hatay, Aziz Petrus, Genel
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