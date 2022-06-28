Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantin Kayyel'in yönettiği ayinde, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler ve Dimitri Doğum ile dini liderler, ilahi ve İncil 'den bölümler okudu.

Kaynak: AA

Aziz Petrus, Hatay, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi - Son Dakika

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