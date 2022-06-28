Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi - Son Dakika
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Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

28.06.2022 21:53
Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında, Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında, Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantin Kayyel'in yönettiği ayinde, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler ve Dimitri Doğum ile dini liderler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu.

Hıristiyan vatandaşların mum yakarak dilekte bulunduğu ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi ve müzik dinletisi sunuldu.

Ayine Vatikan'ın Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Marek Solczynski de katıldı.

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Kaynak: AA

Aziz Petrus, Hatay, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi - Son Dakika

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