Hatay'da stratejik noktadaki karakol törenle açıldı - Son Dakika

Hatay'da stratejik noktadaki karakol törenle açıldı

Hatay'da Çevlik-Arsuz yolu üzerindeki Kale Jandarma Karakolu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katıldığı törenle açıldı.

Hatay'da Çevlik- Arsuz yolu üzerindeki Kale Jandarma Karakolu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katıldığı törenle açıldı. Bakan Yardımcısı Çataklı, karakolun Kale, Işıklı ve Tatarlı mahallerinin güvenliğinden sorumlu olacağını söyledi.

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Hizmete açılan Çevlik-Arsuz yolunda Kale Jandarma Karakolunun açılışı da yapıldı. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti ve CHP milletvekilleri katıldı. Bakan Yardımcısı Çataklı, karakolun çok kritik bir yolun çok stratejik noktasında bulunduğunu söyledi. Çataklı, "Burada bulunan jandarma karakolumuz uzun zamandır faaliyetine ara vermişti. Geçtiğimiz 21 Nisan'da burada yeni bir modern karakol kurmak için karar verdik, hızlıca inşaatına başlandı. 2 buçuk ayda, kısa bir sürede bu eser tamamlandı. Karakolumuz buraya gelmeden önce açtığımız yolun güzel sahil yolu hem de 2 bin 150 vatandaşımızı barındıran Kale, Işıklı ve Tatarlı mahallerinde güvenliğinden sorumlu olacak. Burada görev yapacak arkadaşlarımıza şunu hatırlatmak isterim, burası sadece deniz kenarında güzel bir beldedeki güzel manzaralı bir karakol değildir. Burası aynı zamanda çok kritik bir bölgenin, çok kritik bir yolun, çok stratejik bir noktanın bulunduğu bir yerdir. Sizin göstereceğiniz bir ihmal Allah korusun Türkiye'de herhangi bir yerinde bize can kaybı olarak döner. Terör örgütü, göçmen kaçakçıları, çatışma bölgesine geçmek isteyen, uyuşturucu satıcıları ve ülkemize sızmak isteyen olsun hepsinin kullanmak isteyebileceği bir güzergah, aman dikkat diyorum. Bu karakol hiçbir zaman sizlerin bakışında hayal olmasın" dedi.


Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise ihtiyaç duyulan her yerde vatandaşın yanında olduklarını ifade ederek, "İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla Hatay Valimiz Rahmi Doğan'ın büyük destekleriyle tamamlanan karakolumuz halkımızın yanında, yakınında 7/24 görevde olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi konusunda, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bize verdiği talimatlarla ülke genelinde ihtiyaç duyulan her yerde halkımızın, burada gördünüz gibi köylümüzün yanı başındayız. Bu karakol vatandaşımızın canı ve malı için emrindedir, hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Konuşmaların ardından Kale Jandarma Karakolu kurdele kesimi yapılarak açıldı. - HATAY

Jandarma, Arsuz, Hatay, Kale, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hatay'da stratejik noktadaki karakol törenle açıldı - Son Dakika

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