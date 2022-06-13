Hatay'da Stratejik Tutum Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Hatay'da Stratejik Tutum Çalıştayı düzenlendi

13.06.2022 15:21
Hatay'da Stratejik Tutum Çalıştayı düzenlendi

Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi (USPUM) tarafından Hatay'da "Stratejik Tutum Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi (USPUM) tarafından Hatay'da "Stratejik Tutum Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Antakya'da bir otelde "Hatada değil Hatay'da buluşuyoruz" sloganıyla gerçekleşen ve iki gün süren çalıştaya USPUM Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Gergerlioğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri çalıştay sonrası Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'i ziyaret ederek bölge ekonomisi hakkında istişare yaptı.

Kırıkhan ilçesinde Suriyelilerin kaldığı yurt ve kampları da gezen Gergerlioğlu, daha sonra Alevi kanaat önderi Mehmet Güven ile bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Muhammed Taha, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Stratejik Tutum Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

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