İlçeye bağlı, Limak Port'a gece saatlerinde gelen Togo bayraklı 'Sea Eagle' isimli 3 bin 120 grostonluk kargo gemisi, yükü boşaltılırken, bilinmeyen nedenle su alıp batmaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine mürettebat gemiyi terk etti. Bir süre sonra da geminin büyük bir bölümü suya gömüldü.

Kaynak: DHA

İskenderun, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HATAY'DA SU ALAN KARGO GEMİSİ BATTI-E - Son Dakika

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