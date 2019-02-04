Son Dakika Haberleri: Hatay'da Su Birikintisine Düşen Çocuk Boğuldu

Hatay'da Su Birikintisine Düşen Çocuk Boğuldu

13 dakika önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti.

Hatay'da Su Birikintisine Düşen Çocuk Boğuldu, System.String[]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aşağıoba Mahallesi'ndeki evlerinin yakınlarında oynayan 4 yaşındaki Mehmet Emin Gezer'in kaybolduğunu fark eden ailesi kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalarda çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarmanın mahalledeki araması sırasında Gezer'in ayakkabısının, son haftalarda kentteki şiddetli yağış sonucu oluşan su birikintisinin üzerinde olduğu fark edildi. Ekiplerin suda yaptığı aramada çocuğun cesedine ulaşıldı.

Bu arada, çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, çocuğun oyun oynarken su birikintisine düştüğünü tespit etti.

Gezer'in cenazesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Aşağıoba Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:37 Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel
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