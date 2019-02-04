Hatay'da Su Göletine Düşen Çocuk Boğuldu
1 saat önce
Hatay'da etkili olan yağışlar sonrasında Aşağıoba Mahallesi'nde çalışmalar devam ederken, bir ev kenarında bulunan gölete düşerek boğulan çocuğun görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.
Hatay
'da etkili olan yağışlar sonrasında Aşağıoba Mahallesi'nde çalışmalar devam ederken, bir ev kenarında bulunan gölete düşerek boğulan çocuğun görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.
Hatay'da etkili olan yağışlar sonrasında Antakya
'ya bağlı Amik Ovası
üzerinde bulunan Aşağıoba Mahallesi'nde birçok ev sular altında kalırken, ova üzerindeki su seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Ancak mahallenin bazı noktalarında bulunan su göletlerinden biri, 10 yaşlarında bir çocuğun düşerek, boğulmasına neden oldu. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Antakya'ya bağlı Aşağıoba Mahallesi'nde etkili olan yağışlar sonrasında bir evin kenarında oluşan su göletine çocuğun düşerek boğulma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bahçede yürüyen çocuk, ev kenarında oluşan gölete doğru gidiyor. Daha sonra göletin içerisine doğru adım atan çocuk, suyun içerisine düşerek boğulmaya başlıyor. Düştüğü yerden çıkmaya çalışan çocuk, çabalamasına rağmen sudan çıkmayı başaramıyor. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:19 Kaynak: İHA
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