Hatay'ın Alınözü ilçesinde yer alan bir su kuyusunda, insana ait kafa tası ve kemiklerin çıkması nedeniyle panik yaşandı.
Yolağzı Mahallesinde uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu tadilat etmek isteyen bir vatandaş kuyu içerisindeki kemikleri fark etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri insana ait olduğu bildirilen kemiklerle ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu - Son Dakika