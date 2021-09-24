Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı - Son Dakika

Asi Nehri'nde son yıllarda etkisini gösteren istilacı tür olan su sümbülleri, Akdeniz'e dökülen nehirden Samandağ sahiline ulaştı. Kumsalı yeşile boyayan su sümbülleri, ilginç görüntüler oluşturdu. Su sümbüllerinin sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu denize döküldüğü kaydedildi.

Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı

Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı

Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak

Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede

Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu

Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım