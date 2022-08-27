Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı

27.08.2022 09:27

Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı Su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti Hatay'da Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle kaplanırken, nehirde bulunan su sümbülleri koparak Samandağ sahiline vurdu.

Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı

Su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti

HATAY - Hatay'da Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle kaplanırken, nehirde bulunan su sümbülleri koparak Samandağ sahiline vurdu.

Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni yine su sümbülünün istilasına uğradı. Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bölümünü kaplayan su sümbülleri, bu yıl da nehrin yüzeyini tekrar kapatmaya başladı. Özellikle Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nden geçen bölümde nehir suları tamamen sümbüllerle kaplandı. Nehir içerisinden kopan su sümbülleri Samandağ sahiline vurarak kirliliğe neden oldu.

Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erkan Sağlamtaş, "İstilacı bir tür Asi Nehrinin tamamını kapladığı için nehir içinde bulunan canlıların oksijen seviyesini azaltıyor. Samandağ da kıyıya çıkan su sümbülleri kumun hareketini etkiliyor. Çünkü kum yaşayan bir organizma gibidir ve sürekli bir oluşum içerisindedir. Asi Nehri ile gelen kum rüzgarın etkisiyle iç kısımlara doğru sürüklenir, oradaki kıyı kumullar bitkileri tutar ve kum oluşumuna sebep olur. Kıyıda biriken su sümbülleri atıkları kumun oluşumunu etkileyecektir. Su sümbüllerini farklı bir etkinlikte kullanabilir bunların değerlendirilmesi lazım" dedi.

YORUMLAR
500
Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı Esenyurt'ta derede akıntıya kapılan köpek böyle sürüklendi Esenyurt'ta derede akıntıya kapılan köpek böyle sürüklendi
Kaynak: İHA

Asi Nehri, Samandağ, Hatay, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
21:57 Aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, kameralara yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 09:27:28. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement