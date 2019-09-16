Son Dakika Haberleri: Hatay'da su ürünleri av sezonu açıldı
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Hatay'da su ürünleri av sezonu açıldı

2 saat önce

Hatay'ın Samadağ ilçesinde 2019-2020 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Hatay'da su ürünleri av sezonu açıldı, System.String[]

Hatay'ın Samadağ ilçesinde 2019-2020 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Su ürünleri av yasağının kalkması nedeniyle Samandağ'a bağlı Çevlik balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Düzenlenen törene, çok sayıda protokol üyesi katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, balıkçı teknesine binerek kısa bir gezinti gerçekleştirdi.

Açılış töreninden sonra katılımcılara balık ekmek dağıtıldı.

(İHA)

Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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