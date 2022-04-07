Suç makinesi saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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Suç makinesi saklandığı evde yakalandı

07.04.2022 10:47

Suç makinesi saklandığı evde yakalandı İkisi cinayet 15 farklı suçtan aranırken silah ve bıçaklarla yakalanan şahıs tutuklandıHATAY Hatay'da ikisi cinayet 15 farklı suçtan aranan şüpheli saklandığı evde silah ve bıçaklarla yakalandı.

Suç makinesi saklandığı evde yakalandı

İkisi cinayet 15 farklı suçtan aranırken silah ve bıçaklarla yakalanan şahıs tutuklandı

HATAY Hatay'da ikisi cinayet 15 farklı suçtan aranan şüpheli saklandığı evde silah ve bıçaklarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Haziran 2021 tarihinde Antakya'da meydana gelen kasten öldürme, 17 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen tasarlayarak öldürme suçlarından ve 13 farklı suçtan aranan A.D. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda saklandığı yerde yakalandı. Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 16 adet fişek, 3 adet bıçak, 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç makinesi saklandığı evde yakalandı
Suç makinesi saklandığı evde yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesi saklandığı evde yakalandı - Son Dakika


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