Hatay'da sulak alana hendek açılıp moloz dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı'na hendek açılıp moloz dökülmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığı ve sebep olanların tespit edildiği bildirildi.

Samandağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Milleyha Sulak Alanı olarak bilinen alana hendek açıldığı ve moloz döküldüğüyle ilgili bilgiler üzerine zabıta ekiplerinin hemen bölgeye intikal ederek olaya müdahale ettiği belirtildi.

Zabıta ekiplerinin hendeğin açılmasına sebep olanları tespit ettiği ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Zabıta ekiplerimiz gerekli tutanakları tutmuş ve yaptığı araştırmalar sonucunda bu hendeğin açılmasına sebep olanları tespit etmiştir. Yapılan ilgili görüşmeler sonucu Milleyha Sulak Alanı'nda açılan bu hendeğe sebep olanlar hakkında belediyemiz gerekli yasal çalışmaları ivedilikle başlatmıştır. Bilindiği üzere kuşların doğal yaşam alanı ve endemik türlerin içinde bulunduğu Milleyha Sulak Alanı için denetim çalışmalarımız bir süredir zaten devam ediyordu. Bayramı fırsat bilerek açılan bu hendeğin bir an önce eski haline getirilmesi konusunda gerekli çalışmalara başlanacaktır. Ayrıca belediyemiz encümen kararıyla da olayın gerçekleşmesine sebep olanlar hakkında para cezası uygulanması hakkında encümen kararı alınacaktır."