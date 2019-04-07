Hatay'da Sulama Kanalında Ceset Bulundu
1 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sulama kanlında ceset bulundu.
Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde, sulama kanlında ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, Öz Kurtuluş Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, kanal içerisinde bir erkeğe ait ceset buldu.
Ceset otopsi ve kimlik tespiti için Reyhanlı Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:07 Kaynak: AA
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