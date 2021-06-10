Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında ceset görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi işlemleri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderildi.

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