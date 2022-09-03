Kaynak: DHA

Antakya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HATAY'DA BATAKLIĞA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI - Son Dakika

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