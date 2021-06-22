Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 11 kilo 380 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Rüzgar" ile zanlıların otomobilinde yapılan aramalarda, 11 kilo 380 gram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik denetimlerini sürdürürken, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki polis denetimlerinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 11 kilo 380 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

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