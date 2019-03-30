Hatay'da Şüpheli Paket Paniği
1 saat önce
Hatay'da şüpheli paket paniği Tarihi Uzun Çarşı'da şüpheli paket paniğiHATAY - Hatay'da, kaldırım kenarına bırakılan çanta polis ekiplerini harekete geçirdi.
Hatay
'da şüpheli paket paniği
Tarihi Uzun Çarşı'da şüpheli paket paniği
HATAY - Hatay'da, kaldırım kenarına bırakılan çanta polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
Olay akşam saatlerinde Antakya
ilçesi Tarihi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Kapalı bir işletmenin önüne bırakılan paketi gören vatandaşlar bomba olma ihtimali üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, noktayı yaya trafiğine kapatıp, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha uzmanı çağırdı. Şüpheli paket bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Fünye ile patlatılan çantanın içinden kıyafet çıkması rahat bir nefes aldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:31 Kaynak: İHA
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