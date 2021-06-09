Hatay'da şüpheli paketten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Hatay'da şüpheli paketten uyuşturucu çıktı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kanal kenarında bulunan şüpheli paket içerisinde 4 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kanal kenarında bulunan şüpheli paket içerisinde 4 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı, Suriye sınırında bulunan Kıyıgören Mahallesi'ndeki su kanalı kenarında şüpheli paket olduğu bilgisini aldı. Kıyıgören Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ile birlikte yapılan faaliyet sonucunda, paket içerisinde 4 kilo 150 gram uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Olayla ilgili R.Ç., A.Y. ve A.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. - HATAY

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