Hatay'da "Suriye Güvenlik Toplantısı" Gerçekleştirildi

Hatay'da, Vali Rahmi Doğan başkanlığında, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Kilis Valisi Recep Soytürk'ün de katılımıyla "Suriye Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Hatay'da, Vali Rahmi Doğan başkanlığında, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Kilis Valisi Recep Soytürk'ün de katılımıyla "Suriye Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.





Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Antakya'daki otelde düzenlenen toplantıya Gül ve Soytürk'ün yanı sıra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinden sorumlu vali yardımcıları, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve ilgili kaymakamlar katıldı.



Vali Doğan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, konuklarını Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı bir operasyon var. Bu operasyon çerçevesinde Gaziantep, Kilis ve Hatay valiliklerimiz görevlendirilmiştir. Bu bölgelerde valiliklerimizin yapmış olduğu iş ve işlemlerin süreçleriyle ilgili istişare yapmak üzere bir aradayız."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti

Suriye Ordusu, PYD'li 400 Teröristin Münbiç'i Terk Ettiğini İddia Etti

ABD Başkanı Trump'tan Suriye Açıklaması: Kürtleri Korumak İstiyoruz

6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı