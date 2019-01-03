Hatay'da, Suriye Güvenlik Toplantısı
1 saat önce
HATAY'da Vali Rahmi Doğan başkanlığında Suriye Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.
HATAY'da Vali Rahmi Doğan
başkanlığında Suriye
Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Merkez Antakya
ilçesinde otelde gerçekleştirilen toplantıya Hatay
Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep
Valisi Davut Gül, Kilis
Valisi Recep Soytürk, Fırat Kalkanı ve Zeytin
Dalı harekat bölgelerinden sorumlu vali yardımcıları, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri ve ilgili kaymakamlar katıldı. Toplantıda kısa değerlendirme yapan Vali Doğan
, "Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı bir operasyon var. Bu operasyon çerçevesinde Gaziantep, Kilis ve Hatay valiliklerimiz görevlendirilmiştir. Bu bölgelerde valiliklerimizin yapmış olduğu iş ve işlemlerin süreçleri ile ilgili istişare yapmak üzere bir aradayız" dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:10 Kaynak: DHA
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