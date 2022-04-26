Hatay'da Suriye kaynaklı deniz kirliliği kalıntılarının temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Hatay'da Suriye kaynaklı deniz kirliliği kalıntılarının temizlik çalışmaları sürüyor

26.04.2022 12:44
Hatay'da Suriye kaynaklı deniz kirliliği kalıntılarının temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ sahilinde geçen yıl Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğin kalıntılarına tekrar rastlanılması üzerine başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Samandağ sahilinde geçen yıl Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğin kalıntılarına tekrar rastlanılması üzerine başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı 10 kişilik ekibin dün sahil boyunca başlattıkları temizlik çalışmaları bugün de devam etti.

Çevlik Sahili'nden Meydanköy bölgesine kadar tarama yapan ekipler, topladıkları atıkları imha edilmek üzere çöp poşetlerine doldurdu.

Dün yaklaşık 1800 kilogram atığın toplandığı sahildeki temizlik çalışmalarının birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

Suriye'nin Baniyas şehrinde 2021 yılında elektrik santralinde gerçekleşen petrol sızıntısı Samandağ ilçesi sahillerine ulaşmış, bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sahilde temizlik çalışması gerçekleştirmişti. Ayrıca açıklarda da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi de temizlik çalışmalarına destek vermişti.

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Samandağ, Petrol, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da Suriye kaynaklı deniz kirliliği kalıntılarının temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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