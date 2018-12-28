Hatay'da Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı
1 saat önce
Hatay'da Suriye sınırına tank sevkiyatıHATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki yoğun askeri hareketlilik devam ediyor.
Hatay
'da Suriye
sınırına tank sevkiyatı
HATAY'ın Kırıkhan
ilçesindeki yoğun askeri hareketlilik devam ediyor.
Hatay'dan yola çıkan 15 TIR'dan oluşan askeri konvoyun geçişi sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Tank ve askeri araçların bulunduğu konvoyun Kilis
ve Şanlıurfa
'daki askeri birliklere gittiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:55 Kaynak: DHA
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