Son Dakika Haberleri: Hatay'da Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı

Hatay'da Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı

1 saat önce

Hatay'da Suriye sınırına tank sevkiyatıHATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki yoğun askeri hareketlilik devam ediyor.

Hatay'da Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı, System.String[]
Hatay'da Suriye sınırına tank sevkiyatı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki yoğun askeri hareketlilik devam ediyor.

Hatay'dan yola çıkan 15 TIR'dan oluşan askeri konvoyun geçişi sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Tank ve askeri araçların bulunduğu konvoyun Kilis ve Şanlıurfa'daki askeri birliklere gittiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:55 Kaynak: DHA

Kırıkhan, Suriye, Hatay, Güncel
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