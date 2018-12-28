Son Dakika Haberleri: Hatay'da Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı

Hatay'da Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı

55 dakika önce

HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki yoğun askeri hareketlilik devam ediyor.

Hatay'da Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı, System.String[]
HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki yoğun askeri hareketlilik devam ediyor.

Hatay'dan yola çıkan 15 TIR'dan oluşan askeri konvoyun geçişi sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Tank ve askeri araçların bulunduğu konvoyun   Kilis ve Şanlıurfa'daki askeri birliklere  gittiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:06 Kaynak: DHA

Kırıkhan, Hatay, Güncel
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