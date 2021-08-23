Hatay'da Suriye sınırına yakın tarlada 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırındaki bir arazide 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Hacıpaşa Mahallesi'nde sınır hattında uyuşturucu saklandığını tespit etti.
Hudut birliklerinin katılımıyla bölgede yapılan operasyonda bir tarlada 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.
Kaynak: AA
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