Son Dakika Haberleri: Hatay'da Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı
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Hatay'da Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Hatay'da Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı Suriye uyruklu araç sürücüsü göz altına alındıHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay'da Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı

Suriye uyruklu araç sürücüsü göz altına alındı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtlu Soğuksu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda yol uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 51 NA 010 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan Suriye uyruklu 10 kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenler Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne, ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araç sürücüsü Suriye uyruklu Ahmet Zencan göz altına alındı

Hatay'da Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı

Kırıkhan, Suriye, Hatay, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
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