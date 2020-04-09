Hatay'da Suriyeli kadınlar maske üretiyor - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tek kullanımlık maske üretiyor.

Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü Koordinatörü Hamza Dinçer, yaptığı açıklamada, 10 Suriyeli kadın ile 2 personelin vakıfları bünyesindeki atölyede maske üretmeye başladığını söyledi.

Maskelerin sağlık standartlarına uygun yapıldığını belirten Dinçer, günlük bin maske üretimini hedeflediklerini, bunları kamu kurumlarına ücretsiz dağıtacaklarını ifade etti.

Dinçer, Kovid-19'la mücadelede yer almaktan mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.