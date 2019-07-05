Hatay'da Suriyelilere ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Hatay-Osmaniye Bölge Koordinatörlüğü organizasyonuyla, Hatay ve bölgedeki Suriyelilere ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Hatay-Osmaniye Bölge Koordinatörlüğü organizasyonuyla, Hatay ve bölgedeki Suriyelilere ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (HASİAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, HASİAD binasında gerçekleşen toplantıya, Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, Dünya Gıda Programı (WFP) ve Türk Kızılay yetkililerinin yanı sıra Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdulkadir Teksöz, ABİGEM İl Direktörü İdil Teoman, Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO ve Gastronomi Projesi ekibi katıldı.

Toplantıda, Suriye olayları nedeniyle Hatay'a gelen Suriyelilerin ekonomik, sosyal ve iş hayatına olan etkileri ele alındı.

Hatay'ın sınırda olması sebebiyle bu tip yardımlarda kente pozitif ayrımcılık yapılması beklendiği dile getirildi.

HASİAD Başkan Gökhan Alkan ise toplantıda, Hatay'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle her zaman işbirliği halinde olduklarını belirtti.



Alkan ayrıca 2021 yılında kentte gerçekleşecek olan EXPO projesi için her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Program kapsamında katılımcılar, içerisinde "dünyanın en büyük tek parça mozaiğinin de bulunduğu tarihi eserlere sahip müze-otel projesini gezdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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