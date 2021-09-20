Hatay'da sürücüsü motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil evin avlusuna devrildi - Son Dakika

Yaralılar, ambulanslarla Hatay Devlet ve Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü ve araçtaki 1 kişi ile dengesini kaybederek devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobil, yol kenarındaki bir evin balkonuna çarpıp avlusuna devrildi.

Antakya-Samandağ kara yolu Değirmenbaşı mevkisinde 31 AEU 898 plakalı otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü, önüne çıkan motosikletliye çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Hatay 'ın Samandağ ilçesinde sürücüsü motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil, bir evin balkonuna çarpıp avlusuna devrildi.

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