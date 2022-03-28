Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği taksi 4 otomobile çarptı - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesinde bir taksi, önce seyir halindeki otomobile, ardından da park halindeki 3 otomobile çarptı.

Alınan bilgiye göre, Elektrik Mahallesi Ay Sokak'ta, ismi öğrenilemeyen şoförün kullandığı 31 T 0176 plakalı taksi, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu, seyir halindeki 31 HP 467 plakalı otomobile ve daha sonra park halindeki 31 ED 123, 31 RF 162 ve 31 AAL 33 plakalı otomobillere çarparak durabildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, durumu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, taksi şoförünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Trafik polislerinin işlemlerinin ardından hasar gören araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.