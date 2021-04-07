Hatay'da tabancayla yaralama olayına karıştığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Ulu Cami Caddesi'nde tabancayla açılan ateş sonucunda bir kişinin yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

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