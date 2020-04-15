Hatay'da tahliyeler başladı - Son Dakika

Hatay'da tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Hatay'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Hatay'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Hatay T Tipi Cezaevi yolunda polis ekipleri ve jandarma tedbir alarak yol güvenliği sağladı. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Cezaevlerindeki işlemleri tamamlanarak tahliye edilen hükümlüler, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, otobüslere bindirilerek kentteki çeşitli noktalara götürüldü

Hatay'da toplam 950 mahkumun tahliye edileceği öğrenildi. - HATAY

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı

Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor

Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesinde Bahçeli'yi işaret edip örtülü af olarak değerlendirdi

Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tahliye edilen hükümlü: "Hala inanamıyoruz çok mutluyuz"

Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı

Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak

Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil

Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu

Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil