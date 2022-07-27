İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakese Mahallesi'ndeki yol üzerinde Dörtyol Belediyesi tarafından ilan panolarına asılan Atatürk, Türk bayrağı ve Milli Mücadele kahramanlarının bulunduğu posterlere zarar verildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da tahrip edilen posterlerle ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika

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