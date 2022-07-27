Hatay'da tahrip edilen posterlerle ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Hatay'da tahrip edilen posterlerle ilgili inceleme başlatıldı

27.07.2022 12:41
Hatay'da tahrip edilen posterlerle ilgili inceleme başlatıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belediyeye ait ilan panolarındaki Atatürk, Türk bayrağı ve Milli Mücadele kahramanlarının bulunduğu posterlerin tahrip edilmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belediyeye ait ilan panolarındaki Atatürk, Türk bayrağı ve Milli Mücadele kahramanlarının bulunduğu posterlerin tahrip edilmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakese Mahallesi'ndeki yol üzerinde Dörtyol Belediyesi tarafından ilan panolarına asılan Atatürk, Türk bayrağı ve Milli Mücadele kahramanlarının bulunduğu posterlere zarar verildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin de bölgedeki incelemesinin ardından gazetecilere, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri kınadığını belirterek, konunun takipçisi olacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da tahrip edilen posterlerle ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika

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