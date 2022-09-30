Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanalda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanalda çalışmalar sürüyor

30.09.2022 12:50
Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanalda çalışmalar sürüyor

Hatay'da Tahtaköprü Barajı'ndan Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanaldaki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Hatay'da Tahtaköprü Barajı'ndan Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanaldaki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hatay ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'ın son yıllardaki en önemli yatırımları arasında gösterilen "Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı" inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Proje tamamlandığında yıllık 239 hektometreküp suyun Reyhanlı Barajı rezervuarına aktarılmasının sağlanacağının bilgisini veren Akca, burada depolanan suyla Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerindeki 584 bin 640 dekar alanın sulanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Akca, çalışmaların devam ettiği projenin bir an önce tamamlanmasını ve Hataylı çiftçilerin hizmetine sunulmasını hedeflediklerini kaydetti.??????????????

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Hatay, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanalda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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