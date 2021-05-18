Hatay'da tam kapanma günlerinde yol yenileme seferberliği başlatıldı - Son Dakika

ÇALIŞMALAR 11 FARKLI NOKTADA YAPILDI

Akasya Mahallesi'nden Zenginler Mahallesi'ne, İskenderun yolundan 75. Yıl Bulvarı'na kadar altyapısı tamamlanan 11 bölgeyi beton asfaltla buluşturan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamalarını adeta fırsata çevirdi.

VATANDAŞLAR YENİ HAFTAYA YENİLENEN YOLLARLA MERHABA DEDİ

HBB ekipleri, İnönü, Şükrü Balcı ve İstiklal Caddesi gibi yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını kısa sürede tamamladı ve vatandaşlar kısıtlamalar sonrası yeni haftaya yenilenen yollarla 'Merhaba' dedi.

MANSUROĞLU: CADDEMİZ İÇİN SABRETTİK VE SONUNDA GÜZEL OLDU

Esnaf ve vatandaşlar HBB'nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnönü Caddesi'nde uzun yıllardır terzilik yapan Mithat Mansuroğlu yapılan çalışmalar hakkında, "Caddemiz için sabrettik ve sonunda güzel oldu. Başkanımızın yaptığı genel hizmetlerden ötürü kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Taksici esnafı da Mehmet Çetinkaya da HBB'nin kent genelinde yaptığı altyapı ve üstyapı çalışmalarından memnun olduğunu dile getirerek "Bu çalışmaların tam kapanma günlerine denk getirilmesi çok iyi oldu. Başkanımız Lütfü Savaş'a hem hizmetleri hem de Atakaş Hatayspor'un başarısındaki katkısından dolayı teşekkür ederim" dedi.

GENÇ: KAPANMA SONRASI CADDEMİZİ BU ŞEKİLDE GÖRMEK BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU

İstiklal Caddesi'nde 2009 yılından itibaren esnaflık yapan Ahmet Genç de "Sokağa çıkma yasakları belediyemiz için fırsat oldu. Kapanma sonrası caddemizi bu şekilde görmek bizim için sürpriz oldu. Eski yollarda çok sıkıntı yaşıyorduk. Umarım çalışmaların devamı gelir" ifadelerini kullandı.