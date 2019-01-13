Hatay'da Tank ve Askeri Araç Sevkiyatı
37 dakika önce
Hatay'da tank ve askeri araç sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Hatay
'da tank ve askeri araç sevkiyatı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Çeşitli kentlerden demir yoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun
Garı'na ulaştı. Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek Kırıkhan
ilçesinden geçip Cilvegözü
Sınır Kapısı'na doğru geniş güvenlik önlemleri altında hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:27 Kaynak: İHA
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