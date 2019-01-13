Son Dakika Haberleri: Hatay'da Tank ve Askeri Araç Sevkiyatı

Hatay'da Tank ve Askeri Araç Sevkiyatı

37 dakika önce

Hatay'da tank ve askeri araç sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

Hatay'da tank ve askeri araç sevkiyatı

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Çeşitli kentlerden demir yoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun Garı'na ulaştı. Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek Kırıkhan ilçesinden geçip Cilvegözü Sınır Kapısı'na doğru geniş güvenlik önlemleri altında hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Suriye, TSK, Hatay, 3. Sayfa
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