Hatay'da tarihi binanın merdivenleri çöktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da tarihi binanın merdivenleri çöktü - Son Dakika

Hatay'da tarihi binanın merdivenleri çöktü

6 saat önce

Hatay'da yaklaşık 90 yıllık tarihi binanın merdivenleri çöktü.

Hatay'da tarihi binanın merdivenleri çöktü, System.String[]

Hatay'da yaklaşık 90 yıllık tarihi binanın merdivenleri çöktü.


Hatay'ın merkez ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki PTT binası olarak kullanılan binanın sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda merdivenleri çöktü. O esnada merdivenlerde kimsenin olmaması can kaybı ve yaralanmayı önledi. Çöken merdivenlerin alt tarafının boş olması görenleri şaşırtırken, yetkililer merdivenin çevresine güvenlik şeridi çekerek olası bir tehlikeyi önledi. PTT binasına giriş-çıkış yapılan merdivenlerin çökmesi sonrasında yetkililer vatandaşlara hizmeti aksatmamak için bina girişini farklı bir kapıdan yapmaya başladı.


PTT binasına gelen vatandaşlardan Mehmet Selim Çerçi, çökme sırasında insanların da olabileceği ve bir an önce tadilat yapılması gerektiğini belirterek, "Binanın tadilat yapılması gerekiyor, komple olmasa bile revizyon yapılması lazım. Elazığ'da yaşanan deprem dolayısıyla burada sarsıntı oldu, belki altında çökme meydana gelmiş olabilir. Merdivenler çöktüğü sırada insanlar da olabilirdi, yaralanabilirlerdi" dedi. - HATAY

Cumhuriyet Meydanı, Sabah, Hatay, PTT, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:34 Kaynak: İHA
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