Hatay'da tarihi eser kaçakçıları yakalandı - Son Dakika

Hatay'da yol uygulaması yapan polis ekipleri, bir araçta tarihi eser ele geçirdi.



Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım ve Yunus ekiplerinin yapmış oldukları yol uygulamasında durdurdukları 31... plakalı otomobilde arama yapıldı. Tarihi eser olduğu tespit edilen araçta, 3 adet Bizans dönemine ait bronz sikke, 1 adet İslami döneme ait bronz sikke, 1 adet Roma dönemine ait bronz kemer tokası, 1 adet Osmanlı dönemine ait lüle parçası, 1 adet Roma dönemine ait ok ucu, 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan metal obje ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan S.D. ile M.B. gözaltına alındı. - HATAY