Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika
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Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

6 saat önce

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı 7 adet altın sikke, 4 adet gümüş sikke, 2 adet insan kafası figürü ele geçirildi Hatay'da araç içerisinde tarihi eser ele geçirildi.

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

7 adet altın sikke, 4 adet gümüş sikke, 2 adet insan kafası figürü ele geçirildi

HATAY - Hatay'da araç içerisinde tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında şüpheli iki aracı durdu. Araç içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet altın sikke, 4 adet gümüş sikke, 2 adet insan kafası figürü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.V.T., E.K., D.A. ve M.B. gözaltına alındı.

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

Hatay, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:22 Kaynak: İHA
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