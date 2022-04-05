Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika
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Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

05.04.2022 09:23
Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

Hatay'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 84 adet sikke ile 1 adet taştan tablo ele geçirildi.

Hatay'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 84 adet sikke ile 1 adet taştan tablo ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Saraycık Mahallesi'nde ikamet eden E.T. isimli şahsa ait araçta tarihi eser bulundurduğu bilgisini aldı.

Şahsın üzerinde ve aracında yapılan arama sonucunda 84 adet sikke ile 1 adet tarihi eser niteliğinde taştan tablo ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eserler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi. E.T. hakkında ise adli işlem başlatıldı. - HATAY

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Saraycık, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika
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