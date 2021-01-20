Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde, tarihi eser olduğu değerlendirilen farklı dönemlere ait 74 sikke ile çok sayıda obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçeye bağlı Kuşaklı Mahallesi'nde ikamet eden M.C'nin evinde tarihi eser bulundurduğu istihbaratını aldı.

Adrese operasyon yapan ekipler, farklı dönemlere ait 74 sikke, bir yüzük, 58 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirdi.

Ele geçirilen eserler Hatay Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken M.C. gözaltına alındı.