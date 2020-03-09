Hatay'da tarihi eser kaçakçılığına 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da tarihi eser kaçakçılığına 4 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığına 4 gözaltı

7 saat önce

HATAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde yapılan aramada, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığına 4 gözaltı, System.String[]

HATAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde yapılan aramada, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Otomobillerde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçları kapsamında Arsuz ilçesinde şüphelendiği 2 otomobili durdurdu. Otomobillerde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 altın sikke, 4 gümüş sikke, 2 insan başı figürü ele geçirildi.Otomobillerde bulunan M.V.T., E. K., D.A ve M.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölü olarak yatıyor
Merkel ve Miçotakis'e sığınmacı protestosu: Avrupa öldürme-Sınırları aç Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi Adana'da sıcaklıklar yükseldi, termometreler 32 dereceyi gösterdi

Son Dakika Haberleri
18:07 SPOR Jeremain Lens: Büyük maçları oynamayı hepimiz seviyoruz
18:06 Evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
18:06 FETÖ'nün sözde "kadim abisi" hakim karşısına çıkarıldı
18:06 Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı
18:06 Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:10:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da tarihi eser kaçakçılığına 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]