Hatay'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde yaşayan M.A'nın, evinde tarihi eser niteliğinde satışa hazır objeler bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler evde, ibrik, metal obje ve süs eşyası buldu.
Şüpheli M.A. gözaltına alındı, ele geçirilenler Hatay Müzesi yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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