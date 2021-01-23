Hatay'da tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi - Son Dakika

Araçta yapılan aramada, 93 eski madeni para, 33 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ile dedektör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşaklı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen para ve objeler ele geçirildi.

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