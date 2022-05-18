Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

18.05.2022 16:27
Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

HATAY'da polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 5 bin 850 sikke ve 510 obje ele geçirildi.

HATAY'da polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 5 bin 850 sikke ve 510 obje ele geçirildi. Olayla ilgili F.Ş. gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bulundurulduğu ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 5 bin 850 sikke ile farklı çeşit ve boyutlarda 510 yüzük, ok ucu, mühür gibi objeler ele geçirilrdi. Olayla ilgili F.Ş. gözaltına alındı.


Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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