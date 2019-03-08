Hatay'da Tarihi Eser Operasyonu
6 dakika önce
Suriye'den yasa dışı yollarla getirdikleri tarihi eserleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Suriye'den yasa dışı yollarla getirdikleri tarihi eserleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye'den yasa dışı yollarla getirdikleri tarihi eserleri 5 milyon liraya satmaya çalışan biri Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Evde yapılan aramada, aralarında balta ucu, bronz çan, sikke ve el yazmalı Tevrat ile Picasso imzalı resimlerin de bulunduğu 21 parça eser ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:59 Kaynak: AA
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