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Hatay'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Hatay'da tarihi eser operasyonu

23.11.2021 13:29
Hatay'da tarihi eser operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 adet heykelcik, yüzük, haç figürü, 2 adet bilezik ve bazı materyaller ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 adet heykelcik, yüzük, haç figürü, 2 adet bilezik ve bazı materyaller ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. İskenderun'da bulunan bir ikamette yapılan aramada 1 adet define arama dedektörü, 1 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen heykelcik, 1 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen yüzük, 1 adet haç figürü, 2 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen bilezik, 70 gram civa, 2 adet farkı boyutlarda mercek, 4 adet CD, 1 adet flash bellek, 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Hatay'da tarihi eser operasyonu
Hatay'da tarihi eser operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Define, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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